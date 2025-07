Cina | esperti internazionali scambio tra civilta’ chiave per la comprensione

Partecipanti hanno condiviso le loro opinioni sull'importanza dello scambio tra civilta' nel promuovere la comprensione reciproca, a margine della riunione ministeriale del Global Civilizations Dialogue, conclusasi venerdi' a Pechino.

Studiosi ed esperti di tutto il mondo si sono riuniti a Qufu, nella provincia cinese dello Shandong, per un dialogo e uno scambio culturale, con l'obiettivo di approfondire la comprensione reciproca tra le civiltĂ ed esplorare soluzioni condivise per lo sviluppo glo Vai su X

