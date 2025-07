' Po Grande' uno studio sulle modalità d' intervento per rilanciare le aree rivierasche

Uno studio promosso dall'AutoritĂ di bacino del fiume Po, e condotto dalla Cattedra Unesco 'Educazione, crescita ed eguaglianza' coordinata dal docente Patrizio Bianchi, ha restituito una prima fotografia delle criticitĂ su cui intervenire e delle relative possibilitĂ per sviluppare le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

