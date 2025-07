Pizza Time A 5 Stelle! | il Movimento chiama alla partecipazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino invita calorosamente tutta la cittadinanza, i simpatizzanti e gli interessati a partecipare alla serata intitolata “ Pizza Time A 5 Stelle!”, un’occasione unica per condividere momenti di convivialitĂ , approfondire idee e rafforzare il senso di comunitĂ .  L’evento si terrĂ giovedĂŹ 17 luglio alle ore 21:00 presso il locale “I Resilienti”, sito in Via Campane 55, Avellino. Durante la serata, sarĂ possibile gustare un menĂš semplice e di qualitĂ , comprendente una pizza a scelta tra margherita o marinara, accompagnata da una bibita ed un crocchè, al prezzo indicativo di €10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - “Pizza Time A 5 Stelle!”: il Movimento chiama alla partecipazione

