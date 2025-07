Ponte sullo Stretto De Marco | Amministrazione assente a Villa San Giovanni'

"Continua la farsa dell’Amministrazione di Villa San Giovanni nei confronti del ponte sullo Stretto. Dopo l’insistenza dei consiglieri di minoranza, che sono riusciti a mettere alle corde la sindaca, il 6 maggio scorso abbiamo avuto la prima audizione consiliare con la società Stretto di Messina". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: stretto - ponte - amministrazione - villa

"Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta, invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio.

Movimento No ponte sullo Stretto: "È sì un’opera di guerra, ma contro calabresi e siciliani" - Il comitato No ponte Calabria esprime la sua preoccupazione per la realizzazione dell'importante infrastruttura che collegherebbe le due sponde dello Stretto che, se costruito, potrebbe rappresentare uno dei principali obiettivi sensibili in caso di attacco terroristico o bellico.

Conte: “Da Meloni e Salvini uno stratagemma per accelerare il Ponte sullo stretto” - ROMA – “Un primario in Sicilia ha fatto 3 ore in macchina per portare i farmaci della chemio ai suoi pazienti a causa di un guasto in ospedale, in un contesto in cui sanità e infrastrutture sono a pezzi.

Ponte sullo Stretto, De Marco: "Amministrazione assente a Villa San Giovanni'" https://ift.tt/C2tRfHa https://ift.tt/pK1coBY Vai su X

Questa mattina affascinante sopralluogo sul ponte di Akashi, in Giappone, tra i più lunghi del mondo tra quelli a campata unica. Un'opera che ha cambiato in meglio la vita delle comunità . Adesso tocca a noi: il Ponte sullo Stretto sarà ancora più imponente, co Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, De Marco: Amministrazione assente a Villa San Giovanni'; Ponte sullo Stretto, dopo il sopralluogo arriva l'ok alle opere preliminari richieste dal Comune di Villa; Ponte sullo Stretto, Forza Italia Villa: «Ritirare il ricorso contro l’opera».

Ponte sullo Stretto, De Marco: ‘Continua la farsa dell’amministrazione Caminiti’ - "Villa San Giovanni avrebbe bisogno di fatti concreti, di conoscere come si sta preparando per ottenere il massimo dall’opera ponte e non di questa sterile discussione” ... Segnala citynow.it

Ponte sullo Stretto, la minoranza attacca la giunta di Villa San Giovanni: “solo polemiche e convegni, servono azioni concrete” - Dopo le audizioni con la società Stretto di Messina, i consiglieri De Marco e Lucisano chiedono un confronto continuo per tutelare la città ... strettoweb.com scrive