Incuria spacciata per sostenibilità Ai brindisini non interessano giustificazioni o alibi

BRINDISI - All’indomani della nota diffusa dall'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, sulla questione del degrado urbano legato alla vegetazione infestante su strade e marciapiedi (qui l’articolo), arriva la risposta del Partito Democratico di Brindisi che contesta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

