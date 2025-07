Tempo di lettura: 2 minuti Controlli della polizia locale in diversi quartieri di Napoli. Gli agenti della Unità operativa Soccavo hanno sottoposto a verifica in via Montagna Spaccata una attività commerciale e un esercente di prodotti ortofrutticoli. La prima è stata sanzionata per l’installazione di un’insegna pubblicitaria senza il titolo autorizzativo mentre il secondo è stato sanzionato per mancanza di titolo autorizzativo e di Scia sanitaria, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per esposizione prodotti alimentari agli agenti atmosferici. È stato altresì disposto il sequestro merci e attrezzature. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polizia locale, controlli in zona Soccavo, Sanità ’ e Posillipo: sequestrati 80kg di prodotti ortofrutticoli