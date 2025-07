Conoscete la thalasso terapia? Le spa dove trovare i benefici del mare

Avete mai sentito parlare di thalasso terapia? Un’esperienza che non è solo relax, ma molto di più. Si tratta di un trattamento benessere che sfrutta i benefici dell’ambiente marino per rigenerare corpo e mente. Il termine deriva dal greco thalassa  (mare) e therapeia  (cura), e si basa sull’idea che l’acqua di mare, l’aria marina, le alghe, i fanghi e la sabbia abbiano proprietà terapeutiche e remineralizzanti. Una terapia che restituisce un corpo leggero, una pelle che respira e una mente più calma. In estate abbiamo ancora più bisogno di contatto con la natura; quindi, è bene scegliere un hotel spa fronte mare che offra questo trattamento. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Conoscete la thalasso terapia? Le spa dove trovare i benefici del mare

