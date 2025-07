Basket Europeo Under 20 maschile Italia-Belgio 68-64 | oggi contro la Germania

I ragazzi di coach Alessandro Rossi si sono imposti sul Belgio nel primo match del girone col punteggio di 68-64 all’Europeo Under 20 maschile di basket. Inizia con una vittoria l’Europeo Under 20 degli Azzurri. I ragazzi di coach Alessandro Rossi si sono imposti sul Belgio nel primo match del girone col punteggio di 68-64. Dopo un avvio in salita, l’Italia è cresciuta di livello ed intensità e nel secondo tempo ha fatto sua la partita. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Basket In campo anche Stefano Trucchetti della Dinamo #Sassari nella vittoria dell'Italia sul Belgio agli #Europei Under 20 in Grecia Vai su X

Alla vigilia della partenza per Heraklion (isola di Creta, Grecia), coach Alessandro Rossi ha scelto i 12 azzurri che prenderanno parte all’Europeo Under 20. Gli azzurri esordiranno sabato 12 luglio contro il Belgio alle 14.30. Poi la Germania domenica 13 lugli Vai su Facebook

Europeo Under 20 Maschile – L’Italia non brilla ma batte il Belgio in rimonta - I ragazzi di coach Alessandro Rossi si sono imposti sul Belgio nel primo match del girone col ... Secondo basketinside.com

