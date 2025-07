Cina | osservatori Global Civilization Initiative da’ nuovo slancio per affrontare sfide globali

Nel corso di una conferenza internazionale tenutasi a Pechino, rappresentanti provenienti da diverse civilta’ hanno espresso giudizi molto positivi sulla Global Civilization Initiative, un importante bene pubblico che la Cina ha condiviso con il mondo nella nuova era. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635808163580812025-07-13cina-osservatori-global-civilization-initiative-da-nuovo-slancio-per-affrontare-sfide-globali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: osservatori, Global Civilization Initiative da’ nuovo slancio per affrontare sfide globali

Cina: tour a Tianjin per Global Mayors Dialogue – SCO Summit Cities - Degli ospiti visitano il Tianjin Light Industry Vocational Technical College a Tianjin, nel nord della Cina, ieri 7 luglio 2025.

Equitazione, Global Champions League 2025: gli Shanghai Swans si impongono in Cina - Va in archivio la terza tappa della Global Champions League 2025 di salto ostacoli dell’equitazione: a Shanghai, in Cina, si impongono proprio gli Shanghai Swans, che grazie ai 30 punti del successo odierno balzano anche al comando della classifica generale.

Con il Global Gateway l’Europa sfida la Cina (anche sui valori). L’analisi di Pedde - Il cambiamento climatico rappresenta una delle principali sfide per il continente africano, un’area già caratterizzata da fragilità economiche e sociali.

Cina, osservatori Ue liberi di visitare lo Xinjiang - Ansa.it - Gli osservatori Ue sono liberi di visitare lo Xinjiang per "capire veramente" la situazione nella regione nordoccidentale dove la Cina è accusata di abusi contro la popolazione uigura di fede ... Riporta ansa.it