Il piccolo Allen era in un casolare | chi e come lo hanno trovato La gioia e il post della premier

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo giorni di ricerche, la splendida notizia. Allen, il bambino di cinque anni scomparso venerdì scorso da un camping a Latte, frazione di Ventimiglia, è stato finalmente ritrovato sano e salvo. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 13 luglio, alle 8, in un casolare isolato nella zona collinare alle spalle del campeggio, a circa tre chilometri dal supermercato Conad, dove le telecamere lo avevano ripreso per l’ultima volta. Applausi, lacrime e sollievo alla notizia del ritrovamento. L’annuncio, dato in diretta su Rainews 24, ha scatenato un’esplosione di gioia e commozione tra i presenti: applausi, abbracci e lacrime di felicitĂ hanno accompagnato il momento in cui si è diffusa la notizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il piccolo Allen era in un casolare: chi e come lo hanno trovato. La gioia e il post della premier

In questa notizia si parla di: allen - casolare - trovato - gioia

Ritrovato in un casolare il piccolo Allen, scomparso dal camping da giorni: sta bene - Una storia a lieto fine: dopo oltre 36 ore di paura è stato ritrovato il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì 11 luglio dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia.

Bambino scomparso da Ventimiglia trovato vivo in un casolare su una collina, Allen è "un po' escoriato e disidratato" - Trovato sano e salvo il piccolo Allen Bernard Ganao Il bambino scomparso venerdì da Latte, frazione di Ventimiglia, è stato trovato vivo in un casolare un una collina.

Allen, il piccolo bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia trovato vivo in un casolare: "Sta bene" - Arriva in questi momenti la notizia che dopo oltre 30 ore di disperate ricerche e più di 183 unità di soccorso allertate, il piccolo bambino di 5 anni, Allen Bernard Ganao, è stato ritrovato vivo e in buona salute.

Il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato. Sta bene, individuato in un casolare - Il video; Allen trovato vivo dopo 36 ore nei boschi: il racconto del salvataggio. Ecco cosa è successo; Ritrovato Allen, Meloni: Grande gioia. Piantedosi: Macchina soccorsi esemplare.

Ritrovato Allen, Meloni: "Grande gioia". Piantedosi: "Macchina soccorsi esemplare" - Prefetto di Imperia: "Si era nascosto in un anfratto, avevo disposto l'ispezione di tutti i cunicoli vicini all'autostrada" ... Segnala telenord.it

Il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato. Sta bene, individuato in un casolare - Dopo giorni di ricerche e apprensione la buona notizia L'articolo Il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato. Secondo msn.com