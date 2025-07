Vlahovic Juve come Comolli può risolvere questa situazione che ‘ingabbia’ il mercato! Le vie d’uscita e i possibili risvolti economici a bilancio

Vlahovic Juve, in quale modo Damien Comolli può risolvere questa situazione. Le possibili vie d’uscita per sbloccare il mercato bianconero. Il futuro di Dusan Vlahovic è il caso più spinoso e delicato del calciomercato Juve. L’avventura del centravanti serbo in bianconero è considerata di fatto conclusa, ma la sua uscita da Torino si sta trasformando in un rebus di difficile soluzione. Tra un contratto pesantissimo e la mancanza di offerte adeguate, la dirigenza si trova in una situazione di stallo che blocca le altre strategie in entrata. Lo riporta Gazzetta.it. Il nodo del contratto: 12 milioni di ingaggio che spaventano i club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, come Comolli può risolvere questa situazione che ‘ingabbia’ il mercato! Le vie d’uscita e i possibili risvolti economici a bilancio

In questa notizia si parla di: juve - uscita - vlahovic - comolli

Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto arrivano le scuse: il turco fa questo durante la sua uscita dal campo in seguito al cartellino ricevuto in Juve Monza - di Redazione JuventusNews24 Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto nei confronti di Bianco arrivano le scuse: l’accaduto all’Allianz Stadium.

Juve, spunta Hojlund per l’attacco. Vlahovic resta in uscita: servono 40 milioni - Torino, 6 maggio 2025 – Fuori Dusan Vlahovic, dentro Rasmus Hojlund? E’ una idea, per ora latente, ma concreta da parte della Juventus.

Tchouameni Juve: il francese è in uscita dal Real Madrid e può piacere alla società , ma servirà centrare questo obiettivo: l’indiscrezione che scuote il mondo bianconero! - di Redazione JuventusNews24 Tchouameni Juve, il francese può essere il rinforzo di lusso dei bianconeri! Per mandare in porto l’operazione servirà quel traguardo.

? #Juve, #GazzettaDelloSport: I 12M€ di ingaggio di #Vlahovic restano un ostacolo per i club interessati, complici i soli 17 gol segnati nell’ultima stagione. #Comolli sarebbe disposto a trattare un’uscita agevolata, ma solo se arriva un’offerta tra i 25 e i 30M Vai su Facebook

?#VLAHOVIC-#JUVENTUS, ROTTURA TOTALE: IL SERBO NON FA SCONTI E CHIEDE UNA RICCA BUONUSCITA! Nei prossimi giorni è previsto un vertice tra il dg Comolli e gli agenti del serbo, i quali ribadiranno la loro posizione, chiedendo 10 milioni Vai su X

Vlahovic è un caso, la Juve cerca una via d'uscita: cosa ha in mente Comolli; Vlahovic-Juve, lo sanno tutti: i due appigli di Comolli e la nuova offerta; Juve, rebus Vlahovic: Comolli lavora alla exit strategy. E il Milan osserva....

Juventus, Vlahovic blocca il mercato e condiziona Comolli. Continuano i colloqui con Sancho, Palestra la nuova idea - Dusan da soluzione è diventato un problema: la risoluzione del contratto non viene esclusa. Riporta corriere.it

Vlahovic-Juve, braccio di ferro sul futuro: il prezzo del serbo e la possibile uscita - Mentre il calciomercato estivo entra nel vivo, la situazione di Dusan Vlahovic continua a dominare le strategie della Juventus . Secondo informazione.it