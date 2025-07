Ogni profumo è un'isola | guida alle fragranze tropicali

Mango, papaya, guava e anguria. E poi ancora cocco, ananas, banana, frutto della passione, lime, fiori di tiaré e rum. Non sono gli ingredienti del tiki cocktail più in voga del momento. Ma quelli dei profumi tropicali che, ogni estate, tornano alla ribalta per farci sognare paradisiache spiagge di sabbia bianca, baciate dal sole e dall’ombra delle palme. A volte dolci e zuccherini, altre più aspri e rinvigorenti, i nuovi profumi tropicali 2025 traggono ispirazione da destinazioni mozzafiato come Maui, Rio de Janeiro e Yucatan, richiamando il gusto di iconici drink come mojito, mai tai e piña colada. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ogni profumo è un’isola: guida alle fragranze tropicali

In questa notizia si parla di: ogni - tropicali - profumo - isola

