Le anticipazioni spagnole della soap opera La Promessa rivelano tensioni, malattie e un gesto che divide il palazzo. Scopri tutti i dettagli e lasciati travolgere dalla soap! Nel palazzo de La Promessa si addensa la tensione come una nuvola pronta a esplodere. I preparativi per il battesimo dei gemelli di Catalina e Adriano sembrano un fragile velo che non riesce a coprire le crepe sempre più profonde. L’attenzione di tutti è catturata dall’agonia lenta e inesorabile di Eugenia: le sue condizioni peggiorano, lasciando dietro di sé un’ombra cupa che avvolge ogni stanza. Le giornate scorrono scandite da sospiri trattenuti, passi cauti e sguardi preoccupati. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Anticipazioni La Promessa: Samuel contro tutti per Petra