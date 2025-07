Banche Giorgino | Bene Tar su no vincoli Golden power a depositi impieghi

“Il senso della sentenza del Tar del Lazio è certamente quello di ridurre l’impatto del Golden Power esercitato dal Governo ma non del tutto. Ne emerge un quadro per Unicredit meno penalizzante, ma a mio avviso andrĂ valutato se quanto stabilito dalla giustizia amministrativa sarĂ davvero ritenuto sufficiente per continuare a mantenere alto l’interesse a procedere con l’offerta su Banco Bpm”. Così a LaPresse Marco Giorgino, Presidente di Nedcommunity, l’associazione italiana degli amministratori indipendenti e non esecutivi ed esperti di governance. “Trovo molto condivisibile – prosegue – che non si possa procedere a vincolare nel tempo il rapporto depositiimpieghi, variabile centrale per lo svolgimento dell’attivitĂ di intermediazione creditizia e che condiziona in modo significativo i risultati e i rischi di una banca, se non nell’ambito di un piano strategico e industriale che solo la banca può valutare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

