Davvero dovremo bere tutto l’Amarone? Trump in bilico tra negoziato e ricatto

Giusta l’esortazione di Palazzo Chigi: nervi saldi e sangue freddo. Però, dal “giorno della liberazione”, quel fatale 2 aprile in cui Trump annunciava la fine del libero commercio, il mondo è stato messo sulle montagne russe dei dazi. Un andirivieni di minacce, blandizie, promesse e nuove minacce. Dazi al 30, poi al 50, poi al 10 e ancora al 30%. Che cosa vuole Trump? Forse anche lui se lo chiede davanti allo specchio quando si rade. Una cosa è certa: la risposta spetta all’Unione europea. Se passa la tesi di accordi bilaterali, l’Ue è finita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Davvero dovremo bere tutto l’Amarone? Trump in bilico tra negoziato e ricatto

In questa notizia si parla di: trump - davvero - dovremo - bere

“Fuori tutto!”, Trump shock, li ha cacciati davvero! Mai successo - Durante l’ultimo viaggio presidenziale verso il Medio Oriente, una scelta comunicativa dell’amministrazione Trump ha suscitato forti reazioni tra i professionisti dell’informazione.

La conferenza in ritardo, i foglietti, le pressioni di Trump: Putin vuole davvero la pace? | Erdogan: pronti a ospitare i negoziati - La Russia evidentemente teme che la finestra sull’intesa avviata da Trump stia cominciando a chiudersi e forse ha più bisogno della pace di quanto non voglia far apparire



Conclave tra veleni e veline, Cerno: cosa c'è davvero dietro al post del Papa-Trump - La Chiesa sceglie la sua guida. Il Conclave è ormai alle porte tra trattative, manovre e intrighi. La spunterà un Papa affine a Bergoglio o al Soglio di Pietro salirà un conservatore? Se ne parla nella puntata di lunedì 5 maggio di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, con Tommaso Cerno che osserva come questo Conclave, che inizia il 7 maggio, sia "molto più di veline che di veleni".

Trump soppianta Putin, è lui il nuovo padrone del gas italiano: ma quanto ci costa? Le nostre bollette ora dipendono anche dalla Casa bianca. Ecco i prezzi e le ricadute sulle nostre bollette Vai su Facebook

Trump stanga l'Europa, mette i dazi al 30% e minaccia di alzarli - Le nostre relazioni non sono reciproche" Come si vestono gli spettatori della finale di Wimbledon? Lo riporta msn.com

Trump: invieremo altre armi difensive all'Ucraina. Dobbiamo farlo - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato lunedì l'intenzione di inviare di nuovo armi difensive all'Ucraina, dopo la sospensione annunciata dalla sua amminist ... Da msn.com