Ndoye-Napoli trattativa in standby | il Bologna non c’entra nulla svelato il motivo

Dan Ndoye resta ancora uno dei principali obiettivi del Napoli: ecco perchĂ© l’operazione è stata messa in standby Sono settimane intense per il Napoli. Tutto è cominciato con la vittoria dello Scudetto e l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha dato ancor piĂą entusiasmo all’intera piazza azzurra. Ma il calciomercato partenopeo non si riduce solo all’acquisto del parametro zero belga. Infatti, Manna e Conte sono a lavoro per portare nuovi rinforzi a Napoli. In chiusura giĂ un attaccante esterno e il difensore centrale. Noa Lang e Beukema sono ormai (quasi) azzurri: la firma è prevista nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye-Napoli, trattativa in standby: il Bologna non c’entra nulla, svelato il motivo

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - standby - trattativa

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” - Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” Il sorriso di Dan Ndoye dopo la rete contro il Milan racconta la … L'articolo Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” proviene da ForzAzzurri.

La trattativa #Napoli-#Ndoye è al momento in standby, troppa distanza tra richiesta e offerta, sia col #Bologna che col giocatore, che dunque ci sarà il 12 luglio per il raduno a Casteldebole. Vai su X

Calciomercato Napoli, le grandi manovre azzurre: ma Ndoye è in standby; MERCATO - Ceccarini: Napoli in movimento, trattativa per Lang ai dettagli, Ndoye in standby, la richiesta del Bologna è troppo alta; CDM – ” Il Napoli insiste per Ndoye, il giocatore vuole solo gli azzurri “.

Ndoye in stand-by, il Napoli vorrebbe chiudere a 35 milioni + Zanoli (Repubblica) - Il Napoli è da tempo su Dan Ndoye del Bologna, ma i rossoblù non abbassano le richieste economiche, ritenute elevate dagli azzurri. Secondo ilnapolista.it

Ndoye-Napoli, l’indiscrezione svela tutto sulla trattativa: succederà a breve - Il Napoli fa sul serio per Dan Ndoye: novità importante in merito alla trattativa con il Bologna per l’esterno svizzero. Da informazione.it