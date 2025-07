La tartaruga Julia torna in mare dopo due mesi di cure | il video emozionante del rilascio

Dopo due mesi di cure all’Acquario di Genova per polmonite e infezione, la tartaruga Julia è tornata in mare. Salvata al largo della costa genovese, è stata liberata con il supporto della Guardia Costiera, alla presenza di bambini coinvolti in attività di educazione ambientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La tartaruga Caretta caretta Julia è tornata venerdì mattina in mare, dopo un ricovero di circa due mesi all'Acquario di Genova.

