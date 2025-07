Brembo nella classifica delle imprese con la migliore reputazione in Italia

Nella classifica della terza edizione di Merco Imprese, che ha misurato il livello di fiducia e considerazione degli italiani nei confronti delle principali realtà imprenditoriali attive sul territorio nazionale, tra le imprese con la migliore reputazione nel 2025 si registra l'ingresso di Brembo, unica azienda bergamasca presente nella lista. L'indagine si è svolta attraverso 2.545 interviste con la partecipazione di 333 manager esecutivi, 86 esperti dell'ambito economico, 70 esperti dell'ambito sociale e 46 esperti di altri settori. Inoltre, ha visto la partecipazione di 2.000 consumatori (Merco Società ).

