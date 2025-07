Sventa una rapina in un negozio di La Spezia | agrigentino sottufficiale della Marina eroe per caso

È un agrigentino di 48 anni, sottufficiale della Marina militare adibito a compiti civili, l'uomo che ha sventato una rapina ai danni di una commerciante spezina. Si tratta di Gerlando Navarra che ha prima tentato, diplomaticamente, di dissuadere il delinquente e poi lo ha affrontato nonostante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: rapina - agrigentino - sottufficiale - marina

Sventa una rapina in un negozio di La Spezia: agrigentino sottufficiale della Marina eroe per caso; Un sottufficiale della Marina agrigentino sventa un tentativo di rapina.

Un sottufficiale della Marina agrigentino sventa un tentativo di rapina - Un Agrigentino di 48 anni, Gerlando Navarra (in foto), sottufficiale della Marina Militare (adibito a compiti civili) che da anni presta servizio presso la base navale di La Spezia, ha sventato un ten ... Riporta scrivolibero.it

Rapina a Napoli in via Marina, solo 6 anni ai due banditi - Il Mattino - Rapina a Napoli in via Marina, solo 6 anni ai due banditi La replica della vittima: «Condanna lieve, ora mi auguro che basti a riabilitare quei due imputati» ... Si legge su ilmattino.it