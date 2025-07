Roma parte il ritiro tra tanti cambiamenti

A Roma è cambiato tutto. L’allenatore è cambiato, come lo staff, è cambiata la direzione sportiva e alcuni dirigenti, cambieranno anche alcuni giocatori. Lo leggiamo sull’edizione online de “Il Corriere dello Sport”. Resta però quel centro sportivo che è diventato un’eccellenza del calcio italiano. Questo ha naturalmente spinto il club a programmare gran parte del ritiro estivo in casa. I campi sono in perfetto stato, la manutenzione estiva è stata completata in tutte le sue aree, dalla zona ristorazione a quella relax fino a quella notte che ospiterĂ i giocatori che lo richiederanno. Naturalmente la parte sportiva è quella tirata totalmente a lucido: palestra, spogliatoi, piscine, area fisioterapia e recupero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Roma, parte il ritiro tra tanti cambiamenti

Tanta sfortuna per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma: costretto al ritiro contro Ruud - Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro nel corso del match di terzo turno degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud, a causa di un nuovo problema fisico.

Il Marsiglia va in ritiro a Roma per quattro giorni. «Decisione del club ma De Zerbi l’ha accettata subito» - L’ Olympique Marsiglia ha vissuto un periodo di appannamento, con tre sconfitte consecutive. Poi, però, ha battuto il Tolosa e il Montpellier, anche se in mezzo c’è stata la sonora batosta (3-0) subita dal Monaco.

Fabio Fognini annuncia il ritiro: “Questo sarà il mio ultimo torneo a Roma” - “Ho deciso che questo sarà il mio ultimo torneo a Roma”, con queste parole raccolte ai microfoni di Sky Sport, Fabio Fognini ha annunciato il suo ritiro al termine di questa stagione.

Rossettini nel ricordo di Astori: 'La sua vicenda mi ha segnato. Sorrideva sempre'; Cambiamento climatico: il ritiro dei ghiacciai indebolisce l’ecosistema; Sclerosi multipla, la nuova procedura per ritirare i farmaci direttamente in farmacia.

Roma, inizia il ritiro di Trigoria con De Rossi: tanti ... - Tuttosport - Alle ore 17 il raduno fissato a Trigoria, dove De Rossi ha ritrovato la sua squadra. Lo riporta tuttosport.com

Roma, avanti senza sosta per Wesley e Rios. Con il brasiliano c'è già l'accordo - L’esterno brasiliano e il centrocampista colombiano sono i primi due nomi sulla lista dei ... Da iltempo.it