Sabato nero sul lago di Como | due vittime in poche ore

Una giornata che resterĂ tristemente impressa nella memoria del lago di Como. Sabato 12 luglio si è trasformato in un sabato nero per le acque del Lario, con due tragedie che hanno spezzato due giovani vite nel giro di poche ore. La prima vittima è stata Julina De Lannoy, una turista di 32 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: sabato - nero - lago - como

MotoGP a Le Mans: i Marquez primo e secondo nella Sprint. Sabato nero per Bagnaia - La Sprint race di MotoGp di Le Mans ha visto il dominio dei fratelli Marquez. Ha vinto Marc, riportandosi al comando della classifica mondiale, e il fratello Alex si è invece piazzato in seconda posizione.

Il sabato nero delle Ferrari a Imola. Tutti migliorano tranne le Rosse - Tutti per la Rossa, ma la Rossa non c’è. Un disastro il sabato di Imola per le Ferrari di Leclerc e Hamilton fuori nella Q2 insieme al diciottenne Antonelli che con la Mercedes ha chiuso tredicesimo nel gran premio di casa sua.

L’estate dei viaggi parte male: il “sabato nero” degli aeroporti del Nord acciecati dal flop dei radar. Cos’è successo - Il primo weekend di ferie estive non è iniziato granché bene sotto il profilo dei viaggi a lunga distanza.

? Volete degustare una specialità del Lago di Como? Venite alla SAGRA DEL MISULTIN a Dervio ! ?Vi aspettiamo venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 Giugno al Parco Boldona, per una degustazione di pesce di lago a km 0 e prodotti tipici locali. Ac Vai su Facebook

Sabato nero sul lago di Como: due vittime in poche ore; “Miti e leggende del Lago di Como”: sabato la presentazione al Castel Baradello; Il ristorante Il Gatto Nero sul Lago di Como fa pagare 15 € il coperto.

Scontro tra barche sul lago di Como, turista cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: Julina de Lannoy morta a 33 anni - Una turista di nazionalità olandese di 32 anni, Julina de Lannoy, è morta sabato pomeriggio all'ospedale Sant'Anna di San Fermo ... Segnala msn.com

Scontro fra barche, muore turista nel lago di Como - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Da msn.com