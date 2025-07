Scontro sul raccordo Torino-Pinerolo morto un uomo

(Adnkronos) – Incidente mortale sul Raccordo Torino-Pinerolo, tra None e Piscina, direzione Pinerolo, intorno alle ore 4.10. Due veicoli sono stati carbonizzati dalle fiamme a seguito di un probabile tamponamento ma sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica. All'interno di un veicolo è stato trovato un uomo carbonizzato.

In questa notizia si parla di: pinerolo - raccordo - torino - scontro

