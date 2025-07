Il vigile del fuoco che ha ritrovato Allen scomparso a Latte si commuove | Ci abbiamo sempre creduto

Il racconto commosso del vigile del fuoco che ha coordinato le ricerche di Allen, il bambino che era scomparso a Latte.

In questa notizia si parla di: vigile - fuoco - allen - scomparso

Allen, bambino scomparso a Ventimiglia: sequestrata l'auto del testimone, incongruenze tra le versioni https://ift.tt/Z6W8auA Vai su X

È scomparso mentre era in campeggio a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Da venerdì sera, 11 luglio, si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appena cinque anni. Il piccolo si trovava con la famiglia nel campeggio Por La Mar, nella zo Vai su Facebook

Allen scomparso e ritrovato, gli applausi ai vigili del fuoco: Grazie ragazzi - Video; Il vigile del fuoco che ha ritrovato Allen scomparso a Latte si commuove: Ci abbiamo sempre creduto; Emozione e applausi ai vigili del fuoco, il ritrovamento del piccolo Allen.

Allen ritrovato, emozione e applausi ai vigili del fuoco VIDEO - Emozione e applausi ai vigili del fuoco per il ritrovamento oggi del piccolo Allen, scomparso per 40 ore dal camping di Latte, a Ventimiglia, mentre si trovava in vacanza con i genitori. Secondo msn.com

Ritrovato il piccolo Allen, scomparso a Ventimiglia: «È vivo e sta bene». Il lieto fine dopo due giorni di ricerche - Ha solo 5 anni Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera, 11 luglio, alle 19. Lo riporta leggo.it