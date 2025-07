Essere qui è un sogno che si avvera le mie canzoni uniscono le generazioni | Max Pezzali conquista Imola con il suo Gran Premio a tutto pop E non esclude un cameo nella serie sugli 883

“Il per sempre è un problema, ma l’idea che ci sia un repertorio che trascende da me mi esalta”. La musica di Max Pezzali sopravvive eccome, anche al tempo. Ieri 12 luglio, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ad applaudirlo per la data evento “ Max Forever Grand Prix” c’erano 85.000 persone. Bambini, famiglie, gli adolescenti del 2025 e quelli degli anni 90: coloro che sono cresciuti con le storie di normalitĂ dell’eterno ragazzo degli 883 o ancora oggi vi si riconoscono. Tutti i presenti hanno cantato all’unisono i classici della discografia dell’artista, che attraversano le generazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

