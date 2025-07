Metà luglio si avvicina, e il popolo giallorosso attende ancora di vedere nuovi volti dalle parti di Trigoria. A questo sta lavorando Massara, che deve necessariamente portare i giocatori giusti alla corte di un Gasperini che inizierà a lavorare oggi con la squadra, in una stagione che vuole vedere la Roma ottenere una Champions League che manca da troppo tempo. Wesley e Rios sono le priorità , che presentano difficoltà che il club sta piano piano limando, mentre sul fronte difesa si allontana sempre di più la possibilità di arrivare a Jhon Lucumì. Colombiano e felsinei ancora insieme. Che il classe ’98 fosse la prima scelta dei capitolini per il centro della difesa è cosa nota da tempo, un giocatore reduce da un ottima stagione, in grado di adattarsi bene sia alla difesa a tre che a quella a quattro e che nelle sue intenzioni sembrava pronto a cambiare aria in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lucumì si allontana, il Bologna prepara il rinnovo: la Roma cambia obiettivo