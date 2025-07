Aggredito alle spalle e derubato dello smartphone localizza i responsabili e li blocca alla stazione

ANCONA – La richiesta di una sigaretta, poi l’aggressione alle spalle con il furto di smartphone e successivamente la resa dei conti in stazione con amici e conoscenti, quando grazie al dispositivo di localizzazione dell’iPhone la vittima è riuscita a tracciare con la coppia che lo aveva derubato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

