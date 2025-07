Calciomercato Juve | l’Inter cambia idea per il sostituto di Calhanoglu e intralcia ancora i piani bianconeri Ora Marotta vuole questo obiettivo di Comolli di chi si tratta

Calciomercato Juve: l’Inter cambia obiettivo per sostituire Hakan Calhanoglu, intralciando (ancora) i piani di Comolli. Di chi stiamo parlando. La situazione di Hakan Calhanoglu continua a tenere banco in casa Inter. Il futuro del regista turco è sempre più in bilico e, come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha già iniziato a cautelarsi, individuando il sostituto ideale in caso di un suo addio. L’incertezza sul suo futuro, unita ad alcuni suoi comportamenti che avrebbero creato malumore nello spogliatoio (come testimoniato da un recente messaggio del capitano Lautaro Martínez ), spinge il club a guardarsi intorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

