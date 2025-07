Ventimiglia Allen il bimbo di 5 anni scomparso è stato trovato | è vivo e sta bene

Un applauso liberatorio ha squarciato il silenzio carico di tensione degli ultimi giorni: Allen Bernard Ganao, il bimbo di appena 5 anni scomparso nella notte di venerd√¨ da un campeggio a Latte, √® stato ritrovato vivo. √ą stato portato in salvo dai soccorritori, tra le lacrime, gli abbracci e l‚Äôemozione incontenibile di chi non ha mai smesso di cercarlo e sperare. Allen stretto tra le braccia. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Ventimiglia, Allen il bimbo di 5 anni scomparso √® stato trovato: √® vivo e sta bene

Ventimiglia, lieto fine per il caso di Allen: è stato ritrovato e sta bene - Lieto fine per il caso del piccolo Allen Bernard Ganao: il bambino di 5 anni, che era scomparso venerdì sera dal campeggio dove si trovava in vacanza con la famiglia, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte, a Ventimiglia.

