Milinkovic Savic-Napoli Cairo vuole il pagamento della clausola 19,5 milioni in un’unica soluzione

Il Napoli vorrebbe un secondo portiere di livello da affiancare a Meret e per questo motivo l’attenzione è andata su Vanja Milinkovic Savic del Torino. Ma il presidente Urbano Cairo vuole che venga pagata la clausola rescissoria da circa 20 milioni in un’unica tranche. Milinkovic Savic non si muoverĂ da Torino per meno di 19,5 milioni. Come riportato da Tuttosport: Il Napoli non ha ancora trovato l’accordo con il Torino, Urbano Cairo vorrebbe che venisse pagata la clausola intera da 19,5 milioni. In risposta all’interesse del Leeds, i dirigenti partenopei sono tornati ad allacciare i contatti con l’entourage dell’estremo difensore e con i dirigenti granata, ribadendo la volontĂ di portarlo alla corte di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milinkovic Savic-Napoli, Cairo vuole il pagamento della clausola (19,5 milioni) in un’unica soluzione

