Restano bloccati sotto alla vetta di Pizzo Cefalone sul Gran Sasso 7 giovani recuperati dal soccorso alpino FOTO

Sette giovani che erano rimasti bloccati sotto alla vetta di pizzo Cefalone sul Gran Sasso sono stati recuperati dal soccorso alpino e speleologico abruzzese nel corso della notte. I tecnici del soccorso alpino e speleologico Abruzzo sono intervenuti per recuperare un gruppo di sette ragazzi.

Nella notte i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono intervenuti per recuperare un gruppo di sette ragazzi, tutti tra i 19 e i 24 anni, rimasti bloccati sotto la vetta di Pizzo Cefalone.

