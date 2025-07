Ultimissime Inter LIVE | trovato il sostituto perfetto a Calhanoglu! E su Acerbi? Ecco cosa filtra sul futuro dei nerazzurri

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 13 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 12 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 11 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 10 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 9 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 8 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 7 LUGLIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: trovato il sostituto perfetto a Calhanoglu! E su Acerbi? Ecco cosa filtra sul futuro dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - trovato - sostituto

Inter-Milan di Coppa Italia: le ultimissime. Thuram ancora out, Abraham davanti per i rossoneri - Milano, 23 aprile 2025 – Il momento della verità è arrivato. A tre settimane dall’1-1 del match d’andata firmato da Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu, Inter e Milan si trovano di nuovo di fronte.

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: la strategia di Flick per il ritorno, oggi gli esami per Lautaro e Pavard - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Il Milan ha perso Theo, ma ha trovato il sostituto: Archie Brown. Non è ancora al livello di Theo in zona offensiva, ma ha una caratteristica chiave che farà impazzire Allegri: la fase difensiva. ? Brown spinge e dribbla, ma sa anche difendere nell’uno contro Vai su Facebook

Atalanta scatenata: in chiusura Bellanova, il Torino ha trovato il sostituto; Inter, è fatta per Chivu: sarà lui il nuovo allenatore, manca solo l'ufficialità . Rivivi la diretta; LIVE Allenatore Inter: ore febbrili per Fabregas, oggi giorno decisivo. Inzaghi-Al Hilal, è ufficiale.

Inter, altro affare con il Galatasaray: trovato l’erede di Dumfries - L'Inter è nel vivo delle trattative per il Galatasaray per chiudere diverse operazioni importanti: trovato l'erede di Dumfries ... Riporta spaziointer.it

Addio Taremi, svolta a sorpresa: trovato il sostituto dalla Roma - L'Inter è già arrivata a un bivio decisivo per il suo calciomercato: Taremi è in partenza, il sostituto arriva dalla Roma ... Scrive spaziointer.it