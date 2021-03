Canzone segreta stasera in tv | ospiti e anticipazioni 12 marzo 2021

(Di venerdì 12 marzo 2021)è lo show in ondain tv martedì 23 febbraioin prima serata su Rai 1. Si tratta di cinque serate evento condotte da Serena Rossi. Scopridella serata. SCOPRI COSA C’È IN TVè il nuovo show emotainment di Rai1 in onda da venerdì 12in prima serata, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. In cinque prime serate, il programma darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento”illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello ...

Prenderà il via questa sera, venerdì 12 marzo, il nuovo show di Rai 1 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, una delle artiste italiane più amate nel mondo della cinema, della musica e della tv. Serena Rossi è pronta per lo show 'La Canzone Segreta' in partenza da venerdì 12 marzo in prima serata su Rai1. L'attrice, reduce dal grandissimo successo di 'Mina Settembre' non nasconde l'entusiasmo dalle pagine de Il Giorno a cui ha ...