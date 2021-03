America’s Cup, le prime reazioni dopo gara 4: contenti entrambi i team (Di venerdì 12 marzo 2021) Dura ed apertissima competizione in America’s Cup con la challenger italiana Luna Rossa che sembra tenere (benissimo) il passo della defender neozelandese team New Zealand. dopo gara 4, quindi alla fine della seconda giornata di regate, le due imbarcazioni sono nuovamente in parità. Questa volta, però, si sono scambiati i ruoli rispetto al primo atto con i “kiwi” costretti a recuperare il terreno dalla nave nostrana che in gare 3 si era portata momentaneamente sul 2-1. Battaglia serrata, quindi, e senza esclusione di colpi che rende avvincente questa fase finale della competizione velistica più importante del mondo. A fine gara, entrambe le squadre si sono dette soddisfatte della prestazione sfoderata. America’s Cup: le parole degli equipaggi di Luna Rossa e team ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Dura ed apertissima competizione inCup con la challenger italiana Luna Rossa che sembra tenere (benissimo) il passo della defender neozelandeseNew Zealand.4, quindi alla fine della seconda giornata di regate, le due imbarcazioni sono nuovamente in parità. Questa volta, però, si sono scambiati i ruoli rispetto al primo atto con i “kiwi” costretti a recuperare il terreno dalla nave nostrana che in gare 3 si era portata momentaneamente sul 2-1. Battaglia serrata, quindi, e senza esclusione di colpi che rende avvincente questa fase finale della competizione velistica più importante del mondo. A fine, entrambe le squadre si sono dette soddisfatte della prestazione sfoderata.Cup: le parole degli equipaggi di Luna Rossa e...

