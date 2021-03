Vampate in menopausa: tutto quello che serve sapere per stare meglio (Di giovedì 11 marzo 2021) Le Vampate compaiono come un improvviso e intenso calore che, di solito, parte dall’addome e si propaga a volto, braccia, petto e schiena. Come una fiamma, che spesso fa anche arrossire la pelle. Ma non solo. In molti casi questi sintomi si accompagnano anche con freddo intenso, brividi e irrequietezza. Si tratta di un disturbo tipico della menopausa che riguarda la maggior parte delle donne intorno ai 40/50 anni. Può durare qualche anno e interferire fastidiosamente con le attività quotidiane durante il lavoro e la gestione famigliare. Ecco perché è importante imparare a conoscerle e a gestirle in modo attivo, chiedendo consiglio al proprio ginecologo. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Ellis Martini, ginecologa dell’Ambulatorio della menopausa ad alta Complessità IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia (per info e prenotazioni ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Lecompaiono come un improvviso e intenso calore che, di solito, parte dall’addome e si propaga a volto, braccia, petto e schiena. Come una fiamma, che spesso fa anche arrossire la pelle. Ma non solo. In molti casi questi sintomi si accompagnano anche con freddo intenso, brividi e irrequietezza. Si tratta di un disturbo tipico dellache riguarda la maggior parte delle donne intorno ai 40/50 anni. Può durare qualche anno e interferire fastidiosamente con le attività quotidiane durante il lavoro e la gestione famigliare. Ecco perché è importante imparare a conoscerle e a gestirle in modo attivo, chiedendo consiglio al proprio ginecologo. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Ellis Martini, ginecologa dell’Ambulatorio dellaad alta Complessità IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia (per info e prenotazioni ...

