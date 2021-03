Vaccino Astrazeneca, sospensione in Danimarca, Norvegia e Islanda (Di giovedì 11 marzo 2021) Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso momentaneamente la somministrazione del Vaccino Astrazeneca. Si tratta di uno stop cautelativo, a causa dei timori legati alla formazione di coaguli nel sangue. Dopo la Danimarca, la prima a decretare lo stop, è stato il turno di Norvegia e Islanda. Immediate le rassicurazioni dell’Ema, agenzia europea del farmaco e del produttore Astrazeneca, che ha ribadito in una nota “la sicurezza del Vaccino” contro Covid-19 che “è stata ampiamente studiata nei trial clinici di fase 3 e i dati sottoposti a peer-review confermano che il Vaccino è generalmente ben tollerato”. “Si tratta di una decisione cautelativa. Aspettiamo informazioni per vedere se c’è un legame tra ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 marzo 2021)hanno sospeso momentaneamente la somministrazione del. Si tratta di uno stop cautelativo, a causa dei timori legati alla formazione di coaguli nel sangue. Dopo la, la prima a decretare lo stop, è stato il turno di. Immediate le rassicurazioni dell’Ema, agenzia europea del farmaco e del produttore, che ha ribadito in una nota “la sicurezza del” contro Covid-19 che “è stata ampiamente studiata nei trial clinici di fase 3 e i dati sottoposti a peer-review confermano che ilè generalmente ben tollerato”. “Si tratta di una decisione cautelativa. Aspettiamo informazioni per vedere se c’è un legame tra ...

