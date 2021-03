Uomini e Donne, un’ex dama al vetriolo contro Armando Incarnato e Nicola Vivarelli: “Due pagliacci!” (Di giovedì 11 marzo 2021) Veronica De Nigris ha di recente rilasciato delle dichiarazioni importanti su Armando Incarnato e Sirius, alias Nicola Vivarelli. La De Nigris, intervistata da Fralof, ha raccontato quello che è stato il suo percorso al dating-show di Canale 5. La dama ha infatti preso parte al parterre femminile di Uomini e Donne. Iscritta da una sua cara amica durante un periodo buio, ha attirato l’attenzione di svariati cavalieri. In particolare, quella di Armando Incarnato, che non ricorda affatto con piacere: Volevo vedere se era davvero il personaggio che vedevo fare in tv o se era una persona diversa. Si è rivelato il pagliaccio che è. Io credo che sia la vergogna di tutti gli Uomini. Lo sa. Gliel’ho detto tante volte, è ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 marzo 2021) Veronica De Nigris ha di recente rilasciato delle dichiarazioni importanti sue Sirius, alias. La De Nigris, intervistata da Fralof, ha raccontato quello che è stato il suo percorso al dating-show di Canale 5. Laha infatti preso parte al parterre femminile di. Iscritta da una sua cara amica durante un periodo buio, ha attirato l’attenzione di svariati cavalieri. In particolare, quella di, che non ricorda affatto con piacere: Volevo vedere se era davvero il personaggio che vedevo fare in tv o se era una persona diversa. Si è rivelato il pagliaccio che è. Io credo che sia la vergogna di tutti gli. Lo sa. Gliel’ho detto tante volte, è ...

