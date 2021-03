Torino, furia dei tifosi contro Linetty: colpa di un like a Cristiano Ronaldo (Di giovedì 11 marzo 2021) Linetty finisce nel mirino dei tifosi del Torino per un like su Instagram a Cristiano Ronaldo della Juventus: errore social per il polacco Karol Linetty, centrocampista del Torino, è finito al centro di una polemica partita per un suo errore... social. Il polacco, infatti, avrebbe messo un like ad una foto pubblicata da Cristiano Ronaldo su Instagram che lo ritrae insieme a Pirlo. I tifosi, già delusi dal suo scarso rendimento, si sono accaniti su di lui criticandolo aspramente via social. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021)finisce nel mirino deidelper unsu Instagram adella Juventus: errore social per il polacco Karol, centrocampista del, è finito al centro di una polemica partita per un suo errore... social. Il polacco, infatti, avrebbe messo unad una foto pubblicata dasu Instagram che lo ritrae insieme a Pirlo. I, già delusi dal suo scarso rendimento, si sono accaniti su di lui criticandolo aspramente via social. Leggi su Calcionews24.com

