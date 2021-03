Supermedia AGI/YouTrend: il Pd è in forte calo, balzo di M5s (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Sui sondaggi elettorali pesa il doppio effetto dell'incoronazione (sia pur non ancora ufficiale) di Conte a leader M5s e delle dimissioni di Zingaretti da segretario del Pd: i 5 Stelle guadagnano quasi due punti, mentre i dem perdono un punto e mezzo. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. In lieve flessione la Lega, al 23,3% che comunque allunga il distacco rispetto al Pd, sceso al 17,6% mentre Fratelli d'Italia cresce ancora (16,9%) e ormai incalza il Partito democratico a meno di un punto. Al quarto posto i 5 stelle con il 16,2%, al quinto Forza Italia con l'8,2%. Fra i partiti minori, Azione di Calenda e Mdp-La Sinistra crescono di 0,1 punti portandosi, rispettivamente, al 3,7 e al 3,5 per centro, mentre è da segnalare il forte calo di Italia viva che arretra di un punto ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Sui sondaggi elettorali pesa il doppio effetto dell'incoronazione (sia pur non ancora ufficiale) di Conte a leader M5s e delle dimissioni di Zingaretti da segretario del Pd: i 5 Stelle guadagnano quasi due punti, mentre i dem perdono un punto e mezzo. È quanto emerge dallasettimanale elaborata daper AGI. In lieve flessione la Lega, al 23,3% che comunque allunga il distacco rispetto al Pd, sceso al 17,6% mentre Fratelli d'Italia cresce ancora (16,9%) e ormai incalza il Partito democratico a meno di un punto. Al quarto posto i 5 stelle con il 16,2%, al quinto Forza Italia con l'8,2%. Fra i partiti minori, Azione di Calenda e Mdp-La Sinistra crescono di 0,1 punti portandosi, rispettivamente, al 3,7 e al 3,5 per centro, mentre è da segnalare ildi Italia viva che arretra di un punto ...

