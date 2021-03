Rosalinda Cannavò dovrà fare un intervento chirurgico: “Sto pregando, ho dolore al dente” (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosalinda Cannavò e il dente del giudizio E’ passata poco più di una settimana dalla chiusura della quinta edizione del Grande Fratello Vip e tutti gli inquilini sono tornati nella loro quotidianità. Tra questi anche Rosalinda Cannavò che una volta fuori si è occupata dei suoi canali social, che tra l’altro ha ricevuto la spunta blu del profilo Instagram. Inoltre, la 28enne messinese sta cercando di costruire un rapporto con i vecchi follower e con tutti gli altri che ha accumulato in questi cinque e mesi e mezzo di esposizione mediatica. Nelle ultime ore, ad esempio, l’attrice siciliana ha raccontato una piccola disavventura che le è successa dopo l’uscita dal loft di Cinecittà e il ritorno alla vita di tutti i giorni. La fidanzata di Andrea Zenga, infatti, ha confessato ai suoi sostenitori che sta ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 marzo 2021)e ildel giudizio E’ passata poco più di una settimana dalla chiusura della quinta edizione del Grande Fratello Vip e tutti gli inquilini sono tornati nella loro quotidianità. Tra questi ancheche una volta fuori si è occupata dei suoi canali social, che tra l’altro ha ricevuto la spunta blu del profilo Instagram. Inoltre, la 28enne messinese sta cercando di costruire un rapporto con i vecchi follower e con tutti gli altri che ha accumulato in questi cinque e mesi e mezzo di esposizione mediatica. Nelle ultime ore, ad esempio, l’attrice siciliana ha raccontato una piccola disavventura che le è successa dopo l’uscita dal loft di Cinecittà e il ritorno alla vita di tutti i giorni. La fidanzata di Andrea Zenga, infatti, ha confessato ai suoi sostenitori che sta ...

