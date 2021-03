**Quirinale: Silvia Cavalieri, a fianco del compagno disabile rimasto orfano per il Covid** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Dolori e lutti hanno profondamente segnato la provincia di Bergamo. Ma anche nelle circostanze più drammatiche ci sono stati segni forti di solidarietà. Silvia Cavalleri, 13 anni, residente a Pedrengo, in provincia di Bergamo, ha mostrato concretamente amicizia e fraternità per un suo compagno di classe con disabilità grave, colpito per di più dalla morte del padre per Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Dolori e lutti hanno profondamente segnato la provincia di Bergamo. Ma anche nelle circostanze più drammatiche ci sono stati segni forti di solidarietà.Cavalleri, 13 anni, residente a Pedrengo, in provincia di Bergamo, ha mostrato concretamente amicizia e fraternità per un suodi classe con disabilità grave, colpito per di più dalla morte del padre per Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

