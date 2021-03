**Quirinale: Luisa Rizzo, non cammino ma volo** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Non cammino ma volo". Luisa Rizzo, 18 anni, residente a San Pietro in Lama, in provincia di Lecce, anche se da sempre è costretta in carrozzina, è diventata una campionessa di velocità grazie ai droni, che guida con grande abilità. Montando telecamere sui questi mezzi, ha anche prodotto filmati originalissimi, e molto apprezzati, sulle bellezze della propria terra, il Salento. La padronanza nel pilotare questi piccoli vettori ha così consentito a Luisa grandi opportunità espressive e libertà creative. Sono esperienze che lei stessa ha costruito con impegno e fatica. "Non immaginavo una vita così", dice ora Luisa. La sua carriera di pilota di droni può dirsi ben avviata sia per le gare di velocità, sia per la produzione di immagini e documentari. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Nonma volo"., 18 anni, residente a San Pietro in Lama, in provincia di Lecce, anche se da sempre è costretta in carrozzina, è diventata una campionessa di velocità grazie ai droni, che guida con grande abilità. Montando telecamere sui questi mezzi, ha anche prodotto filmati originalissimi, e molto apprezzati, sulle bellezze della propria terra, il Salento. La padronanza nel pilotare questi piccoli vettori ha così consentito agrandi opportunità espressive e libertà creative. Sono esperienze che lei stessa ha costruito con impegno e fatica. "Non immaginavo una vita così", dice ora. La sua carriera di pilota di droni può dirsi ben avviata sia per le gare di velocità, sia per la produzione di immagini e documentari.

