Pres Verona | “De Laurentiis è molto moderno | già anni fa anticipò sui diritti tv”

Advertising

100x100Napoli : Il presidente del #Verona elogia #DeLaurentiis per la questione dei diritti tv. - tuttonapoli : Pres. Verona elogia ADL: 'E' il presidente più moderno, parlava di diritti tv già tre anni fa' - CalciohellasIt : Il presidente del @FcCrotoneOff ha parlato del futuro dell'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Verona

Tutto Napoli

Campoccia vice. Udinese commenta le voci su Llorente Notizie calcio mercato Napoli - Stefano Campoccia, vice ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI- Napoli, Gattuso vuole ..., città che Wolfgang e il padre Leopold toccarono nel gennaio 1770, lo scorso anno ha ... Leopold aveva dunque l'obiettivo ultimo di adoperarsiso Carlo Emanuele III per far ottenere al ...Sull’edizione odierna di Tuttosport è possibile leggere un’intervista al presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti. Setti elogia De Laurentiis definendolo il presidente più moderno, dato che ha se ...Maurizio Setti, presidente del Verona, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport in cui elogia De Laurentiis per la questione legata ai diritti tv e ai fondi: "De Laurentiis è il presidente ...