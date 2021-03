“Positivo al Covid”. Luca Zingaretti, ore di apprensione per i fan del Commissario Montalbano (Di giovedì 11 marzo 2021) Il famoso attore Luca Zingaretti, nonché fratello di Nicola Zingaretti, è Positivo al Covid. A riportare la notizia è il portale Dagospia. Anche il quotidiano Il Tempo informa che l’interprete ha contratto il coronavirus. Il diretto interessato, per ora, non ha né confermato né smentito la news sul suo conto. La testa romana aggiunge dei dettagli sulla vicenda, rendendo noto che Zingaretti al momento si troverebbe nella sua abitazione, in isolamento, dopo essere risultato Positivo al tampone. In settimana è andata curiosamente in onda l’ultima puntata in assoluto de Il Commissario Montalbano, fortunata serie televisiva di Rai1. La fiction si ispira ai libri di Andrea Camilleri, che ha raccontato le vicende del poliziotto siciliano. Ed ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Il famoso attore, nonché fratello di Nicola, èal. A riportare la notizia è il portale Dagospia. Anche il quotidiano Il Tempo informa che l’interprete ha contratto il coronavirus. Il diretto interessato, per ora, non ha né confermato né smentito la news sul suo conto. La testa romana aggiunge dei dettagli sulla vicenda, rendendo noto cheal momento si troverebbe nella sua abitazione, in isolamento, dopo essere risultatoal tampone. In settimana è andata curiosamente in onda l’ultima puntata in assoluto de Il, fortunata serie televisiva di Rai1. La fiction si ispira ai libri di Andrea Camilleri, che ha raccontato le vicende del poliziotto siciliano. Ed ...

