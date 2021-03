Pinocchio di Garrone | in nomination per l’EFA Young Audience Award 2021

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ildi Matteoè in attesa di sapere se si aggiudicherà, si spera anche negli OscarIldi Matteonon smette di dare soddisfazioni, confermando il valore della pellicola in generale e del cast e della regia nello specifico. La pellicola, fino ad oggi, ha accumulato numerosi riconoscimenti e molti premi, tra cui: 5 David di Donatello 2020 (su 15 candidature totali); 6 Nastri D’Argento 2020 (su 9 candidature totali) a cui si aggiunge la menzione speciale a Federico Ielapi all’interno del Premio Guglielmo Biraghi. Sempre nel 2020 la pellicola vince 4 Ciak d’Oro (su 6 candidature). Per il film di, ispirato alle Avventure di ...

Advertising

GianlucaOdinson : Evangeline Lilly innamorata del Pinocchio di Matteo Garrone: 'Mi piacerebbe collaborare con lui' - NonFarcela : Una nota: nel cast ci sono Francesco Acquaroli (il “Samurai” della serie “Suburra”) ed Emma Marrone, diretti da Muc… - uozzart : Matteo Garrone, il regista che ha rianimato il realismo cinematografico con la poesia del racconto. Dal crudo racco… - mareemontiassie : Poi diventato Pinocchio nel film di Garrone - RBcasting : 'Pinocchio' di Matteo Garrone tra i film nominati per l'EFA Young Audience Award 2021. Gli altri titoli sono 'The C… -

Ultime Notizie dalla rete : Pinocchio Garrone

ComingSoon.it

A me è successo condi Matteoieri sera. Quando mi sono svegliata dalla fantasia stravagante che mi ha rapito, la mia vita si è improvvisamente riempita di quella magia e meraviglia ...Si tratta dei film '' di Matteo, 'Wolfwalkers' di Tomm Moore e 'Flukten over grensen' di Johanne Helgeland, che rappresentano rispettivamente l'Italia, l'Irlanda e la Norvegia. L'EFA ...Uscito negli Stati Uniti lo scorso Natale, nelle sale del paese che erano aperte, il Pinocchio di Matteo Garrone è ora disponibile anche On Demand e l'attrice Evangeline Lilly lo ha visto.La livornese Dalia Colli nella sezione miglior make-up per il trucco nel film Pinocchio di Garrone. Il 15 marzo saranno annunciate le candidature ...