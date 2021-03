Pd | Letta rientra a Roma | intanto ha sentito i big dem

(Di giovedì 11 marzo 2021), 11 ar (Adnkronos) - L'ex premier Enricoè in rientro per oggi a, da Parigi dove era impegnato in questi ultimi giorni con l'attività di Science Po.si è dato 48, da ieri mattina, per "riflettere bene e decidere" sulla possibilità di guidare il Partito democratico e essere eletto segretario nell'Assemblea di domenica prossima., si apprende che già a partire da martedì sera l'ex presidente del Consiglio ha avuto delle conversazioni singole con i principali dirigenti dem: Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Andrea Orlando.

