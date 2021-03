Oprah Winfrey e Stedman Graham, 35 anni d’amore: «Il nostro segreto? Non ci siamo sposati» (Di giovedì 11 marzo 2021) Di Oprah Winfrey in questi giorni si parla soprattutto per l’intervista shock a Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Ma Oprah, oltre ad essere una delle donne più famose e potenti d’America, vanta anche un primato molto più intimo: lei e il compagno Stedman Graham, legati da quasi trentacinque anni senza essersi mai detti «sì», sono nella lista delle coppie Vip non sposate più longeve. Il suo compagno, l’anima gemella, Oprah l’ha incontrata nel 1986 – stesso anno in cui fu lanciato The Oprah Winfrey Show, a un evento di beneficenza. Ma non fu colpo di fulmine. Lui all’epoca era un atleta, faceva il modello per una griffe di abbigliamento sportivo e aveva una fidanzata. «Non rimasi molto colpita. Sì, era educato e gentile. E anche alto e bello. Troppo bello, pensai, per interessarsi a me», ha raccontato Oprah in un articolo del 2020 su O Magazine. Ben presto però Stedman tornò single e si fece avanti con la conduttrice. Fu allora che sbocciò l’amore. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) Di Oprah Winfrey in questi giorni si parla soprattutto per l’intervista shock a Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Ma Oprah, oltre ad essere una delle donne più famose e potenti d’America, vanta anche un primato molto più intimo: lei e il compagno Stedman Graham, legati da quasi trentacinque anni senza essersi mai detti «sì», sono nella lista delle coppie Vip non sposate più longeve. Il suo compagno, l’anima gemella, Oprah l’ha incontrata nel 1986 – stesso anno in cui fu lanciato The Oprah Winfrey Show, a un evento di beneficenza. Ma non fu colpo di fulmine. Lui all’epoca era un atleta, faceva il modello per una griffe di abbigliamento sportivo e aveva una fidanzata. «Non rimasi molto colpita. Sì, era educato e gentile. E anche alto e bello. Troppo bello, pensai, per interessarsi a me», ha raccontato Oprah in un articolo del 2020 su O Magazine. Ben presto però Stedman tornò single e si fece avanti con la conduttrice. Fu allora che sbocciò l’amore.

Advertising

TV8it : Una delle coppie più chiacchierate si racconta senza filtri a Oprah Winfrey. Questa sera alle 21:30 in prima visi… - pomeriggio5 : È pronto il #caffeuccio? La nostra @carmelitadurso ha già la tazzina pronta in pendant con il suo outfit! ?? Oggi… - vitaindiretta : Ecco il momento in cui Meghan Markle parla per la prima volta di razzismo con Oprah Winfrey - #LaVitaInDiretta - EmanuKant : RT @LaVeritaWeb: La Markle, dopo aver trascinato Harry fuori dalla famiglia reale, spiattella accuse gravissime in un'intervista a Oprah Wi… - nan_nan_an : RT @Luigi57: Guia Soncini, sempre. -