Nas in azione in tutta Italia Sono in corso i sequestri delle dosi Astrazeneca del lotto sospetto ABV2856 Ne sono state distribuite 249 600

Dalle prime ore del pomeriggio odierno i Carabinieri dei Nas stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all'esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, relativo ad uno specifico lotto di vaccino Covid-19 prodotto da Astrazeneca, identificato con il ABV2856 e bloccato dall'Aifa in seguito alle segnalazioni di alcune morti sospetti e casi di trombosi. "Le attività dei Carabinieri Nas – riferisce una nota dell'Arma – sono in corso di svolgimento presso tutti gli Hub di distribuzione e i centri di vaccinazione ove sono stati consegnati complessivamente 249.600 dosi, al fine di porre a vincolo i quantitativi non ancora somministrati e presenti in ..."

