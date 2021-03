Meghan e Harry e l’intervista: svelati segreti anche su Archie (Di giovedì 11 marzo 2021) l’intervista bomba dei duchi di Sussex ha scosso non solo la Royal Family ma ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero. In tanti si sono divisi tra scacciarli definitivamente dalla casa reale e concedere loro il perdono. I figli ribelli durante il botta e risposta televisivo hanno raccontato anche spaccati della loro vita con il piccolo Archie Meghan e ArchieNon solo le accuse. Le denunce. Quell’ “eravamo in trappola”, per sottintendere che gli altri (il fratello per primo), lo sono ancora. l’intervista bomba di Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey ha avuto anche dei momenti leggeri, famigliari, dolcissimi. Su tutti, quelli che hanno riguardato Archie. Come se i genitori e ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021)bomba dei duchi di Sussex ha scosso non solo la Royal Family ma ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero. In tanti si sono divisi tra scacciarli definitivamente dalla casa reale e concedere loro il perdono. I figli ribelli durante il botta e risposta televisivo hanno raccontatospaccati della loro vita con il piccoloNon solo le accuse. Le denunce. Quell’ “eravamo in trappola”, per sottintendere che gli altri (il fratello per primo), lo sono ancora.bomba diMarkle ea Oprah Winfrey ha avutodei momenti leggeri, famigliari, dolcissimi. Su tutti, quelli che hanno riguardato. Come se i genitori e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Non siamo assolutamente una famiglia razzista'. Così il principe William sui sospetti di razzismo avanzati su un m… - fattoquotidiano : MEGHAN, NUOVA CENERENTOLA A COPIONE NEL REGNO DI OPRAH Se sopravvive all’intervista di Oprah a Harry e Meghan, la r… - stanzaselvaggia : “Non ho mai cercato su google chi fosse Harry”. Cosa non convince nell’artificioso candore di Meghan. - FlissSyndrome : RT @ShooterHatesYou: Il racconto che si fa di Harry e Meghan Markle - DeRos70 : RT @Top_Marti: Se non credete alla storia di Meghan che non aveva mai googlato Harry e non sapeva chi fosse, amici, è perché non conoscete… -