McKinsey | pubblicato il testo dell’accordo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi il ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di pubblicare sul suo sito ilcon la società di consulenza. Alla società sono stati chiesti tre consulenti part-time per 10 settimane. Per loro è ipotizzato un compenso di 30 mila euro, poi ridotto a 25 mila.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi il ministero dell'Economia e delle Finanze hasul suo sito la 'determina a contrarre' con la società di consulenza statunitense. Datato 19 febbraio 2021 il contratto stima il pagamento in 30mila euro più Iva. La nota del ...Pubblicità Anche a Parigi, come a Roma,è al centro di polemiche aspre e si grida allo scandalo da quando M, il magazine del Monde, haun'inchiesta dedicata ai rapporti di lunga ...L’ex ministro delle Finanze greco Varoufakis su Twitter, dopo la decisione del governo Draghi sulla consulenza affidata a McKinsey ...Sventato in extremis tentativo di golpetto di orrida multinazionale contro la Patria. Ma serve vigilanza democratica, sempre: non ci faremo assimilare dalle corrotte prassi internazionali di (...) ...