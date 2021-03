Matteo Salvini vuole candidare Guido Bertolaso sindaco di Roma

(Di giovedì 11 marzo 2021) Si vota in autunno e noi ci stiamo preparando: stamattina ho parlato con. È certo che se riuscirà a mettere in sicurezza la salute dei lombardi, in autunno si può occupare della vita dei cittadini della Capitale”. Così il leader della Lega,, a una conferenza stampa suCapitale.assicura che sarà “La lega a portare competenza, autonomia e fondi alla Capitale”. Per il segretario leghista “il 2021 deve essere l’anno del rinascimento. Questa estate mi auguro sia il rinascimento, conpiena di turisti e di italiani, e poi un autunno di rinascita”. Conci sono i vertici leghistini a presentare una proposta di legge che conferisce poteri speciali acapitale. “Possiamo portare ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini

Così il leader della Lega,, a una conferenza stampa per presentare un disegno di legge su Roma Capitale. . 11 marzo 2021Limitazioni che hanno toccato il punto massimo con i decreti sicurezza dell'allora Ministro dell'Interno,. I dati relativi alle multe che gli autoveicoli a targa straniera prendono in ...Sondaggi politici e intenzioni di voto: M5s torna a guadagnare terreno, Fdi perde lo 0,1%. Flop per Matteo Renzi: Italia Viva è all’1,9% Salvini sorride, dem nel caos, Berlusconi in netto rialzo: ...Il presidente Fontana esulta, la Regione prende le distanze e l’opposizione infierisce: non ci state a capire niente ...